Fußball

07:03 Uhr

Fußball-Bezirksliga: Zwei Unberechenbare treffen aufeinander

Plus In der Fußball-Bezirksliga erwartet der VfL Denklingen am Sonntag den FC Penzberg. Beide Teams lassen die nötige Konstanz für Spitzenplätze vermissen.

Von Margit Messelhäuser

Zwei Siege in Folge, das würde den Bezirksliga-Fußballern des VfL Denklingen guttun. Den ersten hat der VfL bereits bei Schlusslicht Berg eingefahren, jetzt baut man auf den Heimvorteil, wenn am Sonntag der FC Penzberg zu Gast ist, Anpfiff ist um 15 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

