Fußball: Bezirksligist Denklingen hat Thalhofen zu Gast

Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen treten zum zweiten Test an. Die Niederlage im ersten Test haben die Denklinger schon weggesteckt.

Der Auftakt in die Testspielphase ist den Bezirksliga-Fußballern des VfL Denklingen gründlich misslungen. Am Sonntag, ab 15 Uhr, steht nun das zweite Vorbereitungsspiel an. Zu Gast ist der FC Thalhofen, Fünfter der Bezirksliga Schwaben.

Sehr optimistisch war Denklingens Trainer Markus Ansorge für das erste Spiel in Untermenzing gewesen – mit der 0:5-Niederlage gab es dann aber eine große enttäuscht. „Das war am nächsten Tag aber schon wieder vorbei“, blickt Ansorge zurück. „Alle haben im Training prima mitgezogen“, so der Denklinger Trainer. Dabei musste sich Ansorge aus beruflichen Gründen ein Mal vertreten lassen – Jockl Ried, der die Mannschaft lange trainierte und jetzt die A-Jugend coacht, sprang ein. „Das war super, er hat die Mannschaft ja auch ein Stück weit geformt“, sagte Markus Ansorge.

Denklingens Spieler sollen die Trainingsleistung abrufen

Am Sonntag nehme man jetzt einfach den nächsten Anlauf, um auch in der Vorbereitung erfolgreich zu sein. Wobei das Ergebnis für Ansorge zweitrangig ist. „Natürlich ist es wichtig, sich mit einem Sieg auch Selbstvertrauen zu holen“, räumt er ein. Noch wichtiger sei es aber, die Vorgaben umzusetzen und die Leistung, die seine Spieler im Training zeigen, auch im Spiel abrufen zu können. Zwar gebe es den einen oder anderen angeschlagenen Spieler, dennoch könne er eine schlagkräftige Truppe stellen, so der Denklinger Coach.