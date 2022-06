Fußball: Denklingen startet mit dünnem Kader in die Testspielphase

Plus Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen unterliegen im ersten Vorbereitungsspiel in Kaufbeuren. Das Landkreisderby gegen Kaufering ist abgesagt.

Auch wenn es eine knappe 1:2-Niederlage für die Denklinger Bezirksliga-Fußballer zum Auftakt der Testspielreihe gab: Trainer Markus Ansorge ist nicht unzufrieden. „Wir hatten einige gute Ansätze und vor allem die beiden Neuzugänge haben sich sehr gut in die Mannschaft eingefügt.“ Abgesagt wurde indes das Testspiel gegen Kaufering – das hat einen Hintergrund.