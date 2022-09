Fußball: Denklingens Trainer ist "maßlos enttäuscht"

Plus In der Fußball-Bezirksliga trifft Denklingen stark ersatzgeschwächt auf Unterpfaffenhofen. Doch nicht die Ausfälle sind für die 1:5-Klatsche verantwortlich.

Dass es ein schwieriges Spiel werden würde, war Denklingens Trainer Markus Ansorge vor der Partie in der Fußball-Bezirksliga gegen Unterpfaffenhofen klar gewesen – auf zu viele Stammspieler musste er verzichten, doch was er bei der 1:5-Niederlage seiner Mannschaft erleben musste, hatte er sich nicht vorstellen können.