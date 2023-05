Fußball

Fußball: Der FC Penzing lässt zu viele Chancen liegen

Plus In der Abstiegsrunde der Fußball-Kreisliga kämpfen Penzing und Schondorf weiter mit Personalmangel. In der Kreisklasse kämpft Eching mit der Kondition.

Auch diese Woche gab es für den TSV Utting in der Kreisliga nichts zu holen. Gegen Eichenau musste sich das Team von Peter Bootz mit 0:2 geschlagen geben. Schuld seien eigene Fehler und Formschwankungen bei vielen Spielern gewesen, wie der Uttinger Pressesprecher Michael Kellerer berichtete. „Wir haben einen Elfmeter verschuldet und das 0:2 haben wir uns selber reingeköpft, statt den Ball zu klären“, so Kellerer. „Außerdem haben wir gerade wenige Spieler, die ihre Normalform erreichen. Wir haben keinen wirklichen Stürmer, wie die letzten Jahre und heute ist auch unser Stammtorhüter ausgefallen. Es kommt eigentlich kein richtiges Spiel zustande.“

Spielerisch schlug sich der FC Penzing gut gegen Tabellenführer Mammendorf. Nur das Ergebnis lässt mit 1:2 zu wünschen übrig. „Wir waren eigentlich die klar bessere Mannschaft“, so FCP-Trainer Josef Scheiblegger. „Aber wir haben mal wieder zu viele hundertprozentige Torchancen liegen lassen.“ Besser machte es der Tabellenführer, der aus zwei Standardsituationen zwei Treffer machte. Erschwerend für Penzing kam hinzu, dass man derzeit mit vielen verletzungsbedingten Spielerausfällen zu kämpfen hat.

