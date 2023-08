Fußball

vor 35 Min.

Fußball: Der FC Weil kann das freie Wochenende genießen

Ob die Fußballer am Wochenende noch den Wassereimer zur Abkühlung brauchen?

Plus In der Fußball-Kreisliga Zugspitze sind am Wochenende von den Landkreis-Teams nur der TSV Landsberg II und Dießen im Einsatz. Weil setzt sich unter der Woche gegen Penzing durch.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Nach dem Auftaktsieg kam für den FC Penzing die kalte Dusche: Unter der Woche musste sich das Team von Sepp Scheibleger dem Aufsteiger Weil klar geschlagen geben. Am Wochenende sind beide Mannschaften spielfrei – im Einsatz sind Dießen (Gruppe 2) und der TSV Landsberg II (Gruppe 4).

In der zweiten Halbzeit wurde die Partie zwischen Weil und Penzing entschieden: Mit 5:2 setzte sich der Aufsteiger durch und fuhr damit nicht nur die ersten Punkte, sondern auch gleich den ersten Sieg in der neuen Saison ein. Zwar brachte Dietmaier (46.) Penzing in Führung, dann feierte Julian Greinwald einen Hattrick (52./72.(77.) und nach Gelb-Rot für Penzing trafen noch Andreas Bolz (84.) und Claudius Reisacher (90.), ehe Lars Frohne den zweiten Penzinger Treffer erzielte (90.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen