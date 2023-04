Fußball

07:03 Uhr

Fußball: Der FSV Eching gewinnt beim Tabellenführer

Plus Abstiegsrunde Kreisliga/Kreisklasse: Igling gibt drei mögliche Punkte aus der Hand. Im Landkreisduell zwischen Utting und Penzing gibt es keinen Sieger.

In der Kreisliga-Abstiegsrunde gab es für den SV Unterdießen beim Tabellenführer Mammendorf nichts zu holen. Bereits in der dritten Minute traf der Gastgeber zur Führung und gab damit den Ton an. Beide Teams erspielten sich wenige Torchancen, Mammendorf nutzte seine aber besser und so stand es zur Pause bereits 3:0. Auch in der zweiten Hälfte blieb Unterdießen weitgehend chancenlos.

Torlos endete in der Kreisliga die Partie zwischen den Tabellennachbarn Utting und Penzing. Dabei war Penzing in den ersten 45 Minuten spielerisch überlegen und hätte die Tore eigentlich machen müssen. Nach der Pause war das Spiel ausgeglichener. Utting kam noch zu zwei größeren Chancen, doch auch der Gastgeber verpasste es, die Sache klar zu machen. Insgesamt ein verdientes Unentschieden nach Spiel auf Augenhöhe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

