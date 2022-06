Fußball: Der SV Igling kassiert eine knappe Heimniederlage

Plus Der SV Igling unterliegt im ersten Fußball-Relegationsspiel zur Kreisklasse Zugspitze mit 0:1 dem TSV Schongau. SVI-Trainer Michael Stengelmair kann dem Ergebnis aber auch etwas Positives abgewinnen.

Auf den ersten Blick sieht es düster aus für den SV Igling: Im ersten Relegationsspiel gegen den TSV Schongau (Zweiter A-Klasse 8) unterliegt der Zwölfte der Kreisklasse mit 0:1. Doch SVI-Trainer Michael Stengelmair kann der knappen Niederlage auch etwas Gutes abgewinnen, und das liegt an der Auswärtstorregelung.