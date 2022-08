Fußball

vor 50 Min.

Fußball: Der SV Reichling ist diesmal eiskalt im Abschluss

Nach dem Auftaktsieg gegen Apfeldorf kassierte Jahn Landsberg (schwarze Trikots) am zweiten Spieltag eine Niederlage.

Plus Fußball-A-Klassen: Nach der Auftaktniederlage zeigt der SVR gegen die Reserve von Jahn Landsberg ein ganz anderes Gesicht. Finnings neuer Trainer erlebt einen erfolgreichen Einstand.

Am zweiten Spieltag ist nun auch der TSV Finning in die Saison gestartet. Wie berichtet, hatten die Finninger nach dem tragischen Tod von Abteilungsleiter Max Strobl alle Spiele am vergangenen Wochenende verlegt. Der Tod von Strobl spielte aber auch bei der Partie gegen den SV Stoffen/Lengenfeld eine Rolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen