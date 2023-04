Fußball

20:23 Uhr

Fußball: Der TSV Finning erobert die Tabellenspitze

Plus In der Meisterrunde der A-Klasse setzt sich der TSV Finning im Derby durch. Jahn Landsberg verteidigt seinen Vorsprung in der Kreisliga.

Auch in Maisach blieb die FT Jahn Landsberg weiterhin ungeschlagen und verweilt weiter an der Tabellenspitze. Zu Beginn der Partie war Jahn überlegen und kam durch seine Chancen zu einer 2:0-Pausenführung. Nach dem Wechsel war die Partie ausgeglichen, bis Jahn nach einer Roten Karte auf einmal in Unterzahl war. Maisach erhöhte nun den Druck und kam zum Anschluss. Die Landsberger verteidigten mit allem, was zur Verfügung stand, und brachten am Ende den Sieg verdient über die Zeit.

Der TSV Landsberg II verpasst die Chance, sich an der Tabellenspitze der Gruppe D abzusetzen: Gegen Hofstetten gibt es am Ende ein insgesamt gerechtes 1:1. „Wir haben in der ersten Halbzeit versäumt, unsere Chancen zu nutzen“, sagt TSV-Trainer Sebastian Baumert. In dem sehr intensiven Spiel mit hohem Tempo gingen die Gäste nach einem Standard in Führung, aber praktisch im Gegenzug fiel der Ausgleich. Bitter für Landsberg: Daniel Frisch musste schon nach einer halben Stunde wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden.

