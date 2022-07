Fußball: Der TSV Landsberg ist im Pokal eine Runde weiter

Plus Die Fußballer des TSV Landsberg erzielen bei Liga-Konkurrent Schwaben Augsburg in der Nachspielzeit den Ausgleich. Im Vergleich zum vorherigen Bayernligaspiel wird viel rotiert.

Wie schon im ersten Bayernligaspiel in dieser Saison legen die Fußballer des TSV Landsberg auch im Pokal einen gelungenen Endspurt hin. Erst in der Nachspielzeit gelingt der Mannschaft der beiden Spielertrainer Mike Hutterer und Sascha Mölders der Ausgleich – und im Elfmeterschießen dann der Sieg bei Schwaben Augsburg.