Fußball

vor 17 Min.

Fußball: Der TSV Landsberg macht Werbung in eigener Sache

Der TSV Landsberg spielt am Dienstag in Igling. Der Gastgeber freut sich besonders auf Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders (Bild).

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg tritt am Dienstag beim Kreisklassisten SV Igling an. Warum den Landsbergern dieses Spiel wichtig ist und was sich Igling davon erhofft.

Von Margit Messelhäuser

Auf die Fußballer des SV Igling wartet am Dienstagabend ein ungewöhnliches Testspiel: Das Bayernliga-Team des TSV Landsberg ist ab 19 Uhr zu Gast. Und TSV-Trainer Mike Hutterer verspricht: „Wir treten nur mit Spielern aus der ersten Mannschaft an.“ Und die Iglinger freuen sich dabei besonders auf einen Spieler in den Reihen der Landsberger.

