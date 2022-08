Fußball

Fußball: Die Auftaktsieger im Kreis Zugspitze gehen sich aus dem Weg

Die zweite Mannschaft von Jahn Landsberg (schwarze Trikots) setzte sich zum Auftakt in die neue Saison in Apfeldorf durch. Diesmal erwarten die Jahnler den SV Reichling, der noch auf die ersten Punkte hofft.

Plus Im Kreis Zugspitze steht für die Fußballmannschaften der zweite Spieltag an. Durch die neue Einteilung kommt es zu vielen spannenden Paarungen. Erpfting holt sich schon am Donnerstag den zweiten Sieg.

Von Karlheinz Fünfer

Nicht ein einziges Mal treffen in den Kreis- und A-Klassen mit großer Beteiligung von Landkreisvereinen zwei Startsieger direkt aufeinander. Trotzdem mangelt es auch in der kommenden Runde nicht an Spannung, kommt es durch das neue Spielsystem in den Zugspitz-Gruppen doch gleich zu einer ganzen Anzahl reizvoller Duelle. Zudem geht Hurlach in der Kreisklasse Augsburg als Tabellenführer in sein erstes Heimspiel.

