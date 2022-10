Fußball

12:11 Uhr

Fußball: Aufsteiger sorgen nicht nur im Kreis Zugspitze für Furore

Plus In den Fußballkreisen Zugspitze und Augsburg stehen Spitzenspiele an. Mit dabei sind immer wieder Neulinge in den jeweiligen Klassen.

Von Karlheinz Fünfer Artikel anhören Shape

Beachtlich verkaufen sich bislang einige Aufsteiger in den einzelnen Fußball-Klassen in den Kreisen Zugspitze und Augsburg. So beherrscht die Reserve des TSV Landsberg die Kreisklasse 7 und ihr Mitaufsteiger Hofstetten hält stark bedrängt immer noch Platz zwei. Kaufering II und Dießen mischen ebenfalls in den Kreisklassen vorne mit. Im Gegensatz dazu bringt Thaining in der A 5 einfach kein Bein auf den Boden. Die Topspiele steigen diesmal zwischen Hohenfurch und Issing sowie Finning und Jahn Landsberg II.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen