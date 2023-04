Fußball: Erpfting gibt eine Führung aus der Hand

Plus In der Abstiegsgruppe der Fußball-A-Klasse geht Erpfting spektakulär in Führung - und am Ende leer aus. Respekt für das Verhalten des Schiedsrichters in Weil.

In Herrsching kann der FC Greifenberg nach einem Rückstand das Spiel noch drehen. Der Ausgleich kurz vor der Pause gab dem FCG für die zweite Hälfte den nötigen Motivationsschub. Und kurz vor Schluss machte man per Elfmeter den Deckel drauf.

Am Ende war es ein verdienter Sieg für den FC Dettenschwang. der zwar spielerisch besser war als Tutzing, aber zunächst die Tore nicht machte. Eine Zeitstrafe und eine Gelb-Rote Karte nutzte man noch zum 2:1-Sieg.

Nichts zu holen gab es für Prittriching II gegen Egling: Mit 0:3 ging man leer aus, dabei erzielte Zacher alle drei Treffer für die Gäste. Ansonsten war die Partie relativ ausgeglichen, aber Egling nutzte die Chancen einfach besser und sorgte mit zwei Freistoß-Toren innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung.

Schondorf vergibt die Chancen und kassiert das Gegentor

Die zweite Mannschaft des TSV Schondorf ist derzeit nicht vom Glück verfolgt: Gegen Stockdorf gab es eine knappe 0:1-Niederlage. „Zuvor hatten wir zwei Großchancen, sagte Trainer Tunay Kaya, doch das Tor machten die Gäste.

Einen klaren und verdienten 5:2-Erfolg landete der SV Reichling in Wessobrunn. Der SVR, der mit zwei Spitzen auflief, kam in den ersten 20 Minuten gut in die Partie und ging folgerichtig mit 3:0 in Führung. Unerklärlicherweise schaltete man dann aber einen Gang zurück und der Gastgeber hatte Möglichkeiten zum Anschluss. Zehn Minuten waren im zweiten Abschnitt gespielt, als der Gast mit dem 4:0 alles klar machte.

Auch nach diesem Treffer wurde die Partie, wie auch schon über die gesamte Spielzeit, von harten Zweikämpfen geprägt. Reichling zog auf 5:0 davon, ehe Wessobrunn zum Ende des Spiels noch Ergebniskorrektur gelang.

Katastrophaler Fehlpass

Mit 1:3 musste sich der SV Erpfting im Heimspiel gegen Fürstenfeldbruck West geschlagen geben. Dabei begann die Partie äußerst kurios für Erpfting. Florian Jaud sah, dass der Brucker Keeper zu weit vor seinem Gehäuse stand, und konnte diesen mit einem herrlichen 40-Meter-Schuss zum 1:0 überwinden. Auch in der Folgezeit hatte der SVE das Heft in der Hand, war aber nicht effektiv genug in der Chancenverwertung. Nach einem katastrophalen Fehlpass in der Defensive konnte der Gast zum 1:1 ausgleichen. Auch im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber überlegen, machten aber zu wenig aus ihren Möglichkeiten. Mit dem 2:1 wurden sie anschließend hart bestraft. In der Nachspielzeit markierte Fürstenfeldbruck noch das 3:1.

Knapp, mit 0:1, verlor die Reserve des FC Weil in Schöngeising. Die Gastgeber waren von Beginn an klar überlegen und hatten ihre Möglichkeiten. Mit etwas Glück konnte man das 0:0 in die Halbzeit retten. Im zweiten Durchgang wurde die Abwehrreihe umgestellt und Weil kam besser in die Partie. Nun war das Spiel ausgeglichen.

Schiedsrichter erkennt Treffer nicht an und entschuldigt sich nach der Partie

Das 1:0 resultierte aus einem sehr glücklichen Tor für den Gastgeber. Ein Schuss landete am Innenpfosten, sprang an den Rücken des Weiler Keepers und so zum 1:0 ins Gehäuse.

In der 86. Minute gab es einen Freistoß für Weil, der zum 1:1 verwandelt wurde. Jedoch hat der Schiedsrichter dieses Tor aberkannt, weil der Ball angeblich gesperrt war. Nach der Partie entschuldigte sich der Unparteiische dafür, weil dies eine Fehlentscheidung war.

Mit einem 2:2-Remis endete die Partie Bernbeuren 2 gegen Apfeldorf. Bereits nach 16 Minuten führte der Gast mit 2:0 Toren. Mitte der ersten Hälfte konnte Bernbeuren verkürzen. Zehn Minuten nach dem Wechsel glich der Gastgeber aus.

Schöngeising - Weil II 1:0; 1:0 Huber (67.)

Prittriching II - Egling 0:3; 0:1 Zacher (33.), 0:2 Zacher (38.), 0:3 Zacher (57.).

Erpfting - TSV FFB West 1:3 ; 1:0 Jaud

Herrsching - Greifenb 1:3; 1:0 Gökmen (41.), 1:1 Bichler (44.), 1:2 Eberle (66.), 1:3 Langenbeck (87./FE).

Schondorf II - Stockdorf 0:1; 0:1 (33.)

Wessobrunn/H. - Reichling 2:5; 0:1, 0:2 und 0:5 R.Seelau (1./20./58.), 0:3 J.Seelau (23./FE), 0:4 Socher (55.), 1:5 Estermaier (77.), 2:5 Rieger (84.)

Tutzing - Dettensch. 1:2; 1:0 Mathias (4.), 1:1 Leirer (69.), 1:2 Reichart (90.); Gelb-Rot Weber (89./TSV).

Bernbeuren II - Apfeldorf 2:2; 0:1 k.A. (11.), 0:2 k.A. (16.), 1:2 Mallus (23.), 2:2 Harsch (56.).