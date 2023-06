Fußball: Für den TSV Utting kommt nach dem Abstieg das Aus

Die erste Mannschaft des TSV Utting steigt aus der Fußball-Kreisliga ab. Jetzt hat die Abteilung die Mannschaft vom Spielbetrieb komplett abgemeldet. Das sind die Gründe.

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr ist für die Fußballer des TSV Utting Schluss: Wie Kreisspielleiter Heinz Eckl mitteilt, hat sich der Verein am Montag, 26. Juni, aus dem Spielbetrieb abgemeldet. Erst am Samstag hatten die Uttinger noch ein Jubiläumsspiel gegen den TSV 1860 München II ausgetragen.

Zahlreiche Abgänge und die Tatsache, dass zudem viele Spieler des TSV Utting ihre Karriere beendeten, seinen der Grund für den Rückzug der Mannschaft, so Heinz Eckl. Der TSV Rott wechselt, so Eckl in seiner Mitteilung weiter, daher freiwillig von der Kreisklasse Gruppe 8 in die Gruppe 7. "Das ist eine große Geste und sicher keine Selbstverständlichkeit", so Eckl. Dadurch wird vermieden, dass in der Gruppe 7 die Teams viermal spielfrei wären.

Im Jubiläumsspiel gegen den TSV 1860 München II hatten sich die Uttinger mit Trainer Peter Bootz bei der 0:8-Niederlage noch gut geschlagen.