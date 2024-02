Fußball

vor 32 Min.

Fußball: Für Kaufering stehen noch zwei Testspiele an

Plus Für die Fußball-Teams in der Landesliga und Bezirksliga wird es bald wieder ernst. Der VfL Kaufering, Denklingen und Jahn Landsberg bestreiten ihre letzten Testspiele.

Von Margit Messelhäuser

Während es für den Bayernligisten TSV Landsberg am Samstag schon wieder ernst wird, bestreiten die Fußball-Teams in der Landesliga und Bezirksliga ihre letzten Testspiele. Für den VfL Kaufering, Denklingen und Jahn Landsberg eigentlich der Zeitpunkt, schon mal die Startelf auf den Platz zu schicken, doch das klappt nicht bei allen.

VfL Kaufering Gleich zwei Spiele bestreiten die Kauferinger am Wochenende. Am Samstag ist das Landesliga-Team des Trainerduos Michael Grasse/Sebastian Bonfert in Wolfratshausen zu Gast (14 Uhr), am Sonntag steht ab 17.30 Uhr ein Heimspiel gegen Hollenbach an. Beide Gegner spielen in der Bezirksliga, da "können wir noch mal sehen, was wir umsetzen können", sagt Grasse. Eigentlich sollte bei dieser Generalprobe auch die Startelf für den Punktspielstart auflaufen, doch derzeit haben die Kauferinger einige Verletzte. "Wir werden auf Nummer sicher gehen, und die angeschlagenen Spieler schonen", so der VfL-Coach. "Aber unser Kader ist groß genug, wir können trotzdem mit 15, 16 Spielern antreten."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen