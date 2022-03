Fußball: Hofstetten baut seinen Vorsprung in der A-Klasse aus

Plus Während Spitzenreiter Hofstetten gewinnt, lässt Verfolger TSV Landsberg II wichtige Punkte liegen. In der Fußball-Aklasse gibt es diesmal mehrere Elfmeter.

Mit dem klaren 4:0-Erfolg des Tabellenführers Hofstetten gegen den TSV Schondorf und dem gleichzeitigen Punktverlust der Landsberger (1:1 gegen Greifenberg) konnte der FCH den Vorsprung weiter ausbauen.