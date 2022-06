Fußball: Hofstetten bejubelt die Rückkehr in die Kreisklasse

Lange führt der FC Hofstetten souverän die Fußball-A-Klasse 7 an, aber zum Ende wird es noch mal spannend.

Ausgelassen war der Jubel beim FC Hofstetten: Am letzten Spieltag hatte man sich den Meistertitel in der A-Klasse 7 gesichert und damit auch die Rückkehr in die Kreisklasse. „Leider war das Wetter nicht besonders, deshalb war die Feier auf dem Platz nicht so lange“, sagt Trainer Michael Echter.

Doch das haben die Fußballer und ihre Fans in den folgenden Tagen dann ausgiebig nachgeholt, auch mit einem Autokorso durch das Dorf und der Feier im Vereinsheim.

Ab dem sechsten Spieltag auf dem ersten Platz

Schon nach dem zweiten Spieltag lag Hofstetten an der Tabellenspitze, rutschte nur kurz, am fünften Spieltag auf Platz zwei, ab da stand man immer ganz oben. Aber der TSV Landsberg II kam der Echter-Truppe immer näher. Doch am Ende reichte es für die Landsberger nicht, sie versuchen nun über den Umweg Relegation dem FCH zu folgen.

Der Meister dagegen genießt jetzt erst mal die Sommerpause, ehe es in die Vorbereitung geht. Und diese wird weiterhin Trainer Michael Echter leiten: Es steht bereits fest, dass er auch in der Kreisklasse auf dem Trainerstuhl sitzt. (mm)

Lesen Sie dazu auch