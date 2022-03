Fußball

07:03 Uhr

Fußball: Im Kreis Landsberg kämpfen wieder alle Teams um Punkte

Plus Auch in den unteren Fußball-Klassen geht es am Wochenende wieder um wichtige Zähler. Wegen der Pandemie ist die Vorbereitung in der Winterpause schwierig. In Eching steigt gleich ein vielleicht richtungsweisendes Kellerderby.

Von Karlheinz Fünfer

Es soll also auch in den unteren Fußballklassen bei bestimmten Einschränkungen trotz hohen Inzidenzzahlen wieder in die Vollen gehen. Aber es bleiben wegen der Corona-Pandemie vor dem Start in die Frühjahrspartien gleich mehrere Fragen: Welche Spieler müssen ersetzt werden? Wie konnten die Mannschaften die Winterpause durch eine gezielte Vorbereitung überhaupt nützen? Werden wirklich alle angesetzten Begegnungen ausgetragen? Das erschwert Prognosen für die erste Runde nach der Winterpause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

