Fußball

vor 35 Min.

Fußball: Im Kreis Zugspitze dürfen ein paar Teams noch hoffen

Mit einem Remis am letzten Spieltag würde Schwabhausen (rote Trikots) sicher in der Meisterrunde stehen. Im Falle einer Niederlage muss gerechnet werden, ob es reicht.

Plus Im Fußballkreis Zugspitze steht der letzte Spieltag an, im Frühjahr wird in neuen Gruppen wieder gestartet. Jetzt geht es darum, viele Punkte mitzunehmen.

Von Karlheinz Fünfer Artikel anhören Shape

Die Fußballteams im Kreis Zugspitze gehen mit Ausnahme von ein paar Nachholpartien schon nach dem Wochenende in die Winterpause. Zum Abschluss geht es noch einmal darum, unter die ersten drei zu kommen und damit die Teilnahme an der Meisterrunde zu erreichen. Bereits geschafft hat dieses Ziel eine erfreuliche Anzahl an Landkreisteams. Besonders viel Abschlussspannung bietet die A-Klasse 5.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .