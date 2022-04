Fußball: In Unterdießen steigt das Spitzenspiel der Kreisklasse

Plus In der Kreisklasse Zugspitze kann sich der Tabellenführer gegen den Dritten aus Weil keinen Ausrutscher erlauben. Spannung herrscht auch bei den Partien der Kellerkinder – vorausgesetzt das Wetter lässt die Spiele zu.

Während die Lockerungen bei den Schutzmaßnahmen für die Corona-Pandemie keine Auswirkungen hatten, schlug am vergangenen Wochenende das Wetter zu: Nahezu alle Fußballspiele sind ins Schneewasser gefallen. Mal sehen, was die Platzverhältnisse diesmal hergeben. Mit einigen Absagen ist angesichts der Wettervorhersage durchaus wieder zu rechnen.