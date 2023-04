Fußball

Fußball: Jahn Landsberg beendet Hinrunde ohne Niederlage

Plus Der Fußball-Kreisligist Jahn Landsberg holt sich in der Meisterrunde den Halbzeittitel. Der DJK Schwabhausen gelingt das erste Erfolgserlebnis.

Die FT Jahn Landsberg schließt die Hinrunde in der Kreisliga-Meistergruppe B ungeschlagen ab. Allerdings war es gegen Peiting doch knapp: Das 3:3-Unentschieden fühlte sich jedenfalls für Trainer Marcel Graf wie ein Sieg an. Erst in den Schlussminuten gelang den Landsbergern der Ausgleich und Graf zeigte ein glückliches Händchen: Das 3:3 erzielte Lukas Glass, den Graf aus der zweiten Mannschaft hochgeholt hatte. „Mit seinem ersten Spielzug traf er gleich“, freut sich der Trainer – und Jahn ist damit auch Halbzeitmeister.

MTV Dießen schließt die Hinrunde mit einer Niederlage ab

Im letzten Spiel der Vorrunde hat es den MTV Dießen doch noch erwischt: Bei der SG Oberau setzte es am Ende eine 0:3-Niederlage. In dieser Höhe, so MTV-Spielertrainer Philipp Ropers, sei die Niederlage auf keinen Fall verdient gewesen. Diesmal allerdings tat man sich schwer, gute Chancen herauszuspielen und auch bei Standards war man nicht so gefährlich wie sonst.

