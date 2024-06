Fußball: Jahn Landsberg II steigt in die Kreisklasse auf

Plus Die zweite Mannschaft der FT Jahn Landsberg schafft den Aufstieg. Nach dem knappen Hinspiel wird es zu Hause noch enger.

Mit einem Tor Vorsprung aus dem Hinspiel ging die zweite Mannschaft der FT Jahn Landsberg ins entscheidende zweite Relegationsspiel um den Platz in der Fußball-Kreisklasse. Im Rückspiel konnte das Team von Trainer Predrag Vuletic endlich die schon lange vorbereiteten Aufstiegs-Shirts auspacken: Ein torloses Unentschieden brachte Jahn den Aufstieg.

Die relativ weite Anreise hatten die Gäste der SG Farchant/Oberau hervorragend verkraftet: Sie übernahmen gleich das Kommando,hatten schon nach zwei Minuten die erste Ecke und setzten alles daran, das 0:1 aus dem Hinspiel schnell zu egalisieren. Jahn war zunächst damit beschäftigt, die Angriffe der Gäste irgendwie abzuwehren, konnte sich dabei aber wie im Hinspiel auf Keeper Martin Meier verlassen, der immer wieder zu Stelle war. Nach gut fünf Minuten löste sich dieser erste Angriffswirbel der SG langsam auf und in der 11. Minute verbuchten auch die Gastgeber ihren ersten Torabschluss, der allerdings weit über den Querbalken ging.