01.07.2023

Fußball: Kaufering behält im Landkreisduell gegen Denklingen die Oberhand

Plus Landesligist Kaufering liegt gegen Bezirksligist Denklingen zur Halbzeit hinten, setzt sich aber letztlich durch. Beide Trainer loben ihre Teams und sehen noch Verbesserungspotenzial.

Am Ende setzten sich im Testspiel zwischen Denklingen und Kaufering die favorisierten Fußballer aus der Marktgemeinde verdient durch. Vor allem in der ersten Halbzeit machten die Gastgeber aus dem Süden des Landkreises Landsberg es dem Landesligisten aber schwer und führten sogar zur Halbzeit. Die Entscheidung viel spät.

Kauferings Trainer Christian Feicht empfand die ersten 15 Minuten des Spiels, das 4:2 für Kaufering endete, als „ziemlich zerfahren“. In der Phase kassierte seine Mannschaft auch den frühen Rückstand durch ein Tor von Lukas Greif (10.). Dieser wollte eigentlich flanken, doch der Ball ging über Mit- und Gegenspieler hinweg und senkte sich am langen Pfosten ins Tor. „Danach kamen wir besser rein und haben uns Chancen erarbeitet“, sagt Feicht. Ein Treffer gelang Kaufering aber nicht mehr bis zur Pause. Zufrieden mit dem Auftritt seines Teams war Denklingens Trainer Markus Ansorge in der ersten Hälfte. „Unser Pressing im Mittelfeld hat gut funktioniert.“ Das habe aber auch damit zu tun, dass er zu Beginn weitgehend die Stammelf spielen ließ, fügt Ansorge an. Verzichten musste er mit Manuel Seifert, Michael Stahl und Hannes Rambach aber auf drei wichtige Spieler.

