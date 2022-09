Fußball

vor 33 Min.

Fußball-Kreisklasse: Aufsteiger Dießen steht jetzt ganz oben

Der MTV Dießen (graue Trikots) ist obenauf: Durch den Sieg gegen Erling-Andechs hat das Ammersee-Team die Tabellenführung in der Kreisklasse 5 übernommen.

Plus Die Ammersee-Fußballer setzen sich im Spitzenspiel der Gruppe 5 durch. Warum Iglings Trainer trotz eines deutlichen Erfolgs nicht zufrieden ist.

Es war das Spitzenspiel in der Kreisklasse 5 – und das hat der MTV Dießen gewonnen. Mit 3:1 setzt sich das Team von Trainer Philipp Ropers gegen den als Tabellenführer angereisten TSV Erling/Andechs durch. Damit ist der Aufsteiger in dieser Gruppe nun das einzige Team, das noch ohne Niederlage ist – und nun auch Tabellenführer. Insgesamt war der Sieg auch verdient. „In den ersten 20 Minuten hatte Erling mehr vom Spiel“, so Ropers, dann aber sei sein Team immer stärker geworden. „Der Doppelschlag vor der Pause war natürlich wichtig.“ Nach der Pause überstand Dießen eine Zeitstrafe, dann verkürzte der Gast doch. „Es wurde noch mal hektisch, aber mit dem 3:1 haben wir den Deckel draufgemacht“, freute sich der MTV-Coach.

