vor 41 Min.

Fußball-Kreisklasse: Der MTV Dießen muss weiter zittern

Plus Das Ammerseeteam hat das Ticket für die Meisterrunde in der Fußball-Kreisklasse 5 noch nicht sicher. Die zweite Mannschaft des TSV Landsberg feiert ein Schützenfest.

Der MTV Dießen muss weiter um den Einzug in die Meisterrunde bangen. In Benediktbeuren unterlag das Team von Trainer Philipp Ropers mit 1:2. Zwar ging Dießen verdient in Führung, doch mit einem Sonntagsschuss glich die Heimelf aus, so Ropers. Nach der Pause gelang den Gastgebern der Siegtreffer. „Wir haben vier Mal mit einem Tor mehr gewonnen, und jetzt eben mit einem Tor verloren“, nimmt es Ropers gelassen. Noch ist der Zug für die Meisterrunde ja nicht abgefahren.

