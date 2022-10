Fußball

09:02 Uhr

Fußball-Kreisklasse: Issing stürzt den nächsten Tabellenführer

Plus In der Kreisklasse 8 sind jetzt drei Mannschaften punktgleich an der Spitze. Die Partie zwischen Fuchstal und Kinsau wird nach einer Verletzung abgebrochen.

Ein temporeiches und intensives Spiel lieferten sich der SV Igling und der FC Hofstetten – in dem es am Ende aber keinen Sieger gab. Kurios waren die beiden Treffer, die nicht nur innerhalb von zwei Minuten fielen, sondern auch noch fast identisch waren. „Beide Male kam der Ball von außen und das Tor wurde per Kopf erzielt“, sagte Iglings Trainer Michael Stengelmair. In der ersten Halbzeit hatte Hofstetten ein optisches Übergewicht, jedoch ohne große Torchancen. In der zweiten Halbzeit war Igling die bessere Mannschaft – mit drei Großchancen, aber es blieb beim Unentschieden. „Wir können mit dem Punkt gut leben“, so Stengelmair.

