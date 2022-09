Fußball

vor 2 Min.

Fußball-Kreisklasse: Landsbergs Reserve lässt nichts anbrennen

Plus In der Kreisklasse 7 holt sich die zweite Mannschaft des TSV Landsberg den Halbzeittitel. Rott erwischt in der Gruppe 8 gegen Issing einen rabenschwarzen Tag.

Der TSV Landsberg II hat sich den Titel des Halbzeitmeisters in der Kreisklasse 7 gesichert. „Der Titel ist zwar schön, wichtiger sind aber die Punkte, in dieser Klasse geht es ganz eng her“, kommentierte dies TSV-Trainer Sebastian Baumert. Mit 6:0 setzten sich die Landsberger gegen Igling durch. Über das gesamte Spiel hinweg habe seine Mannschaft die Kontrolle gehabt und nach dem ersten Treffer sei der Bann gebrochen. Dabei freut sich Baumert für Mert Sunkar: Kurz nachdem er einen Elfmeter verschossen hatte, sorgte er mit einem Traumtor für das 2:0.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

