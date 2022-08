Fußball

vor 5 Min.

Fußball-Kreisklasse: Schondorf dreht am Ende das Spiel

Plus Kreisklassen-Aufsteiger Hofstetten legt am Ammersee immer wieder vor, geht amEnde aber doch leer aus. Der FC Weil kann den Fehlstart verhindern.

In den Kreisklasse im Kreis Zugspitze bleibt es weiter spannend: In der Gruppe 7 gibt es keine Mannschaft mehr ohne Niederlage, in der Gruppe 8 sind es noch zwei Teams, die keine Verlustpartie hinnehmen mussten, und inzwischen scheint sich dort mit der zweiten Mannschaft des TSV Peiting ein Favorit herauszukristallisieren – das bekam auch der SV Kinsau am vergangenen Spieltag zu spüren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen