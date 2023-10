Fußball

18:12 Uhr

Fußball-Kreisliga: Kein Sieger im Spitzenspiel

Plus Im 3C-Sportpark in Landsberg ist Moorenweis zum Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga 4 zu Gast. Einen Sieger gibt es nicht. Dießen muss einen Rückschlag verkraften.

Artikel anhören Shape

In der Gruppe 2 der Fußball Kreisliga musste sich Schlusslicht Dießen mit 1:5 geschlagen geben. Gegen Gastgeber Unterammergau hätte laut Spielertrainer Philipp Ropers mehr drin sein können. „Aber es war kein gutes Kreisliga-Spiel von beiden Seiten“, so Ropers. Dießen gab die Partie eigentlich schon in den ersten 25 Minuten aus der Hand. „Da waren wir einfach nicht auf dem Platz und lagen dann schon 0:3 hinten.“ Der Anschlusstreffer ließ kurzzeitig noch mal Hoffnung aufkommen, doch Dießen ließ nach der Pause zu viele Chancen ungenutzt. Stattdessen machten die Hausherren mit zwei Kontern den Sack zu.

Der TSV Landsberg II gleicht in der letzten Minute aus

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga 4 gab es keinen Sieger: Die zweite Mannschaft des TSV Landsberg trennte sich mit einem Unentschieden vom TSV Moorenweis. „In der ersten Halbzeit war Moorenweis klar die bessere Mannschaft“, sagt Landsbergs Trainer Sebastian Baumert. Die Gäste hätten durchaus mit einer höheren Führung als nur 1:0 in die Pause gehen können. In der zweiten Halbzeit aber bestimmte die Heimelf die Partie. Gute Chancen blieben ungenutzt, in der 90. Minute fiel aber dennoch der verdiente Ausgleich. „Das Unentschieden geht in Ordnung. Und angesichts der vielen Ausfälle, die wir momentan haben, bin ich mit 1:1 sehr zufrieden“, lautete das Fazit von Sebastian Baumert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen