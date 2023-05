Fußball

vor 34 Min.

Fußball-Kreisliga: Penzing ist sicher – Utting muss bangen

Plus Abstiegsrunde Kreisliga/Kreisklasse: Für den FSV Eching geht es eine Klasse tiefer. Unterdießen verliert das letzte Spiel.

Artikel anhören Shape

Der FC Penzing wird in der neuen Saison auch in der Kreisliga spielen. Durch den 3:1-Erfolg gegen Utting vermeiden die Penzinger auch die Relegation. „Es war ein Spiel, in dem einzig das Ergebnis zählte“, sagte Penzings Trainer Josef Scheiblegger. Über die gesamte Saison gesehen sei der direkte Klassenerhalt auch gerechtfertigt. Utting kann den direkten Abstieg verhindern und muss nun in die Relegation.

Weder für den Gastgeber Unterdießen, noch für Mammendorf ging es noch um etwas. Dementsprechend wenig emotional verlief das Spiel, Mammendorf dominierte von Anfang an, Unterdießen hatte zwar Chancen, schaffte es aber nicht diese umzusetzen und unterlag 0:3.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen