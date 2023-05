Fußball-Kreisliga: Penzing und Utting müssen noch zittern

Ein echtes Endspiel steht in der Fußball-Kreisliga an zwischen Penzing und Utting an. Nach dem letzten Spieltag muss genau gerechnet werden.

Ein Rechenspiel wird die Abstiegsrunde in der Fußball-Kreisliga für den TSV Utting und den FC Penzing: Nicht nur die Schlusslichter der drei Gruppen steigen ab, sondern auch der Vorletzte mit dem schlechtesten Quotienten. Da geht es ganz eng zu – wie auch im Kampf darum, die Relegation zu vermeiden. Jahn Landsberg ist ja bereits sicherer Aufsteiger in die Bezirksliga und kann locker in den Spieltag gehen.

Erledigt hat sich alles bereits für den SV Unterdießen: Egal, wie die Partie gegen Mammendorf endet: Es geht zurück in die Kreisklasse. Ganz anders sieht es dagegen für den TSV Utting und Penzing aus. Im schlimmsten Fall geht es für die Uttinger direkt nach unten, und Penzing müsste in die Relegation. Das liegt an der Quotientenregelung, die in dieser Saison greift.

Auch der Vorletzte mit dem schlechtesten Quotienten steigt direkt ab

So steigen in den drei Kreisligagruppen die Tabellenletzten direkt ab, ebenso der Vorletzte mit dem schlechtesten Quotienten. In die Relegation müssen die anderen beiden Vorletzten sowie die beiden Teams mit dem schlechtesten Quotienten aller anderen Ränge. In der Gruppe E liegt Utting mit 14 Punkten auf dem vorletzten Platz – die Vorletzten der anderen Gruppen haben vor dem letzten Spieltag jeweils 13 Zähler.

Was den FC Penzing betrifft, so hat der Dritte aktuell 15 Punkte und ist damit gleichauf mit Altenstadt (Gruppe D) und mit einem Punkt im Vorsprung vor Münsing (14). Die Entscheidung wird also erst am letzten Spieltag fallen – und da ist Utting ausgerechnet in Penzing zu Gast. Die Partie beginnt am Samstag um 15 Uhr.

Jahn Landsberg feierte schon am vorletzten Spieltag den Aufstieg in die Bezirksliga. Foto: Melanie Wutke (Archivbild)

Jahn Landsberg dagegen kann als bereits feststehender Meister zum TSV Peiting fahren, für den es auch um nichts mehr geht. Es wird auch das letzte Spiel für Jahn-Trainer Marcel Graf sein, der wie berichtet seinen Posten bei den Landsbergern räumt. Die Spiele finden alle zeitgleich am Samstag, ab 15 Uhr statt.