Fußball

12:07 Uhr

Fußball-Kreisliga: Wieder ein Derby zwischen Weil und TSV Landsberg II

In der Fußball-Kreisliga kommt es erneut zum Derby zwischen dem TSV Landsberg II und dem FC Weil.

Plus Nach wenigen Tagen treten in der Kreisliga Zugspitze der FC Weil und der TSV Landsberg II erneut gegeneinander an. Für die Fußballer des MTV Dießen wird es eng.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

In der Fußball-Kreisliga sind diesmal alle Landkreis-Teams im Einsatz. In der Gruppe 4 kommt es gleich zum Rückspiel zwischen dem FC Weil und der zweiten Mannschaft des TSV Landsberg. Der FC Penzing hat am Donnerstag eine knappe Niederlage hinnehmen müssen.

Gruppe 2 Rein rechnerisch ist für den MTV Dießen die Aufstiegsrunde noch zu erreichen. Aber die Luft wird dünn: Zehn Punkt beträgt der Rückstand auf Platz drei und sechs Spiele stehen noch aus. Am Sonntag, ab 14 Uhr zu Hause gegen Wildsteig, müssen deshalb drei Punkte her. Aber zuletzt hat sich der Gast scheints gefangen: Nach drei Niederlagen in Folge gab es ein Unentschieden und einen Sieg für den Tabellendritten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen