Fußball-Landesliga: Der VfL Kaufering ist auf dem richtigen Weg

Plus Nach einer Niederlagenserie gibt es für den VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga wieder etwas Zählbares. Das neue Trainer-Duo sieht einige gute Ansätze.

Einem torlosen Unentschieden kann Kauferings Trainer Michael Grasse gleich zwei positive Punkte abgewinnen. In Jetzendorf holte sich der Fußball-Landesligist nach einer langen Durststrecke wieder einen wichtigen Zähler.

Auch wenn es nicht die erhofften drei, sondern nur der eine Punkt war: „Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg“, sagte Michael Grasse nach der Partie. Wie berichtet hatte Grasse zusammen mit Sebastian Bonfert den Trainerjob übernommen, nachdem Christian Feicht das Handtuch geworfen hatte. Und das Duo verzeichnet Fortschritte: „Es ist wieder mehr Sicherheit im Spiel und wir haben auch gut von hinten rausgespielt“, so Grasse.