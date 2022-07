Fußball-Landesliga: Ein torloses Unentschieden, das Spaß macht

Plus Der VfL Kaufering holt als Aufsteiger in der Fußball-Landesliga den nächsten Punkt. Auch wenn im Spiel gegen Illertissen II keine Treffer fallen, ist es alles andere als langweilig.

Auch wenn in Kaufering diesmal keine Tore fielen: Langweilig war die Partie des Aufsteigers in die Fußball-Landesliga gegen die zweite Mannschaft des FV Illertissen keineswegs. Und für Kauferings Trainer Ben Enthart gab es nach dem Spiel noch einen nicht alltäglichen Moment.