Fußball

17:28 Uhr

Fußball-Landesliga: Hiobsbotschaft für den VfL Kaufering

Plus Der Landesligist VfL Kaufering muss für längere Zeit auf einen Leistungsträger verzichten. Trainer Christian Feicht schraubt die Belastung in der Vorbereitung zurück.

Von Margit Messelhäuser

Eigentlich wären für den Fußball-Landesligisten VfL Kaufering am Wochenende zwei Testspiele auf dem Programm gestanden. Doch nun sind Trainer Christian Feicht und sein Team nur am Sonntag im Einsatz – aus gutem Grund, wie Feicht sagt.

Am Samstag hätte sich Kaufering ursprünglich mit dem Bayernligisten FC Gundelfingen messen sollen, ehe es am Sonntag zum schwäbischen Ligakonkurrenten Kaufering gegangen wäre. Doch Feicht will und muss die Belastung zurückschrauben: Momentan hat er zu viele angeschlagene Spieler.

