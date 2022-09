Fußball

vor 42 Min.

Fußball-Landesliga: Kaufering braucht diesmal viel Geduld

Für den VfL Kaufering (im Bild Sebastian Bonfert) läuft es in der Landesliga weiter hervorragend.

Plus Der Aufsteiger in die Fußball-Landesliga trifft auf einen defensiv eingestellten Gast aus Weißenburg. Am Ende rettet die Defensive Kaufering drei Punkte.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der VfL Kaufering setzt seine Erfolgsstory in der Fußball-Landesliga fort. Für den Aufsteiger stand gegen Weißenburg eine Geduldsprobe an, die die Mannschaft bestand – auch dank einer sehr guten Defensivleistung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen