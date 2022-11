Fußball-Landesliga: Kaufering gelingt eindrucksvolle Revanche

Plus Mit dem TSV Hollenbach hat der VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga noch eine Rechnung offen. Die wird mit einem neuen Rekord beglichen.

Extra motivieren musste Kauferings Trainer Ben Enthart seine Mannschaft für das Rückspiel in der Fußball-Landesliga gegen Hollenbach nicht: Hatte man doch in der Hinrunde dort die erste Niederlage kassiert, und das, nachdem man die erste Halbzeit die Partie dominiert hatte. Die Revanche ist gelungen und dabei stellt der VfL auch gleich eine vereinsinterne Bestmarke auf.