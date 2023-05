Fußball

17:23 Uhr

Fußball-Landesliga: Kaufering gewinnt das Nachholspiel

Plus In der Fußball-Landesliga kommt es erneut zum Aufeinandertreffen zwischen Kaufering und Gilching. Auch der neue VfL-Trainer sieht sich den Vergleich an.

Von Margit Messelhäuser

Auch wenn es für beide Mannschaften inzwischen bedeutungslos war: Der Verband hatte entschieden, dass die Partie in der Fußball-Landesliga zwischen Kaufering und Gilching wiederholt werden muss. Doch auch im zweiten Anlauf sicherten sich die Gastgeber die Punkte – vor den Augen des neuen Trainergespanns.

„Bislang habe ich in Kaufering noch nie schönes Wetter erlebt“, meinte Christian Feicht, der neue Cheftrainer des VfL, mit einem Schmunzeln. Auch bei der Wiederholung war von „Sommerwetter“ wenig zu spüren. Aber es gab zumindest kein Unwetter, wie im ersten Anlauf. Wie berichtet war die Partie damals beim Stand von 4:2 für Kaufering fünf Minuten vor Spielende abgebrochen worden – und wurde neu angesetzt.

