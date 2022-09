Fußball-Landesliga: Kaufering steigert sich nach der Pause

Plus Gemeinsam steigen Kaufering und Erkheim in die Fußball-Landesliga auf – dann trennen sich die Wege. Im direkten Duell wird es für den Favoriten Kaufering ein hartes Stück Arbeit.

Der VfL Kaufering ist im „Spiel des Jahres“ – so Trainer Ben Enthart – mit einem blauen Auge davon gekommen. Gegen Erkheim taten sich die Kauferinger erwartet schwer, liefen zwei Mal einem Rückstand hinterher, eroberten dann aber doch die Tabellenspitze der Fußball-Landesliga, zumindest vorübergehend.