Fußball-Landesliga: Kaufering tankt Selbstvertrauen

Plus Nach der herben Niederlage zuletzt gibt es für Kaufering wieder ein Remis. Der Landesliga-Aufsteiger zeigt gegen Unterhaching II eine taktisch gute Leistung.

Es wäre ein weiterer Punkt gewesen für den VfL Kaufering: Gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching gab es für den Aufsteiger in die Fußball-Landesliga ein weiteres Unentschieden. Doch Unterhaching spielt außer Konkurrenz in der Liga mit, insofern war es gut fürs Selbstvertrauen, auch wenn nichts Zählbares heraussprang.