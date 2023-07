Fußball

17:12 Uhr

Fußball-Landesliga: Kauferings Trainer muss improvisieren

Plus Am Mittwochabend steht für den VfL Kaufering das Landesligaspiel gegen Unterhaching an. Die Verletztenliste wird aber noch länger.

Von Margit Messelhäuser

Es war ein grandioser Start in die neue Saison der Fußball-Landesliga: Mit 3:0 gewann der VfL Kaufering zu Hause gegen Schwabmünchen. Schon am Mittwoch steht die nächste Partie an, dann geht es in Emmering gegen die SpVgg Unterhaching II. Doch die Vorzeichen dafür, gleich den nächsten Dreier nachlegen zu können, stehen nicht gut.

Schon zum Auftakt hatte Kauferings neuer Trainer Christian Feicht improvisieren und die Viererkette neu zusammenstellen müssen. Unter anderem war sein Sohn Patrick, eigentlich Stürmer, in die Abwehr gerückt und hatte eine sehr gute Leistung gezeigt. Doch aller Wahrscheinlichkeit nach muss der Vater auf den Sohn am Mittwoch verzichten. „Im Training hat sich Patrick verletzt“, berichtet Feicht. Zudem sind Thomas Hasche und Daniel Rimmer angeschlagen.

