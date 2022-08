Fußball-Landesliga: Sorgt das Derby in Kaufering für einen Rekord?

Plus Der Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering erwartet den Bayernliga-Absteiger Schwabmünchen. Eigentlich ist der Gastgeber der Favorit, doch es gibt einige Fragezeichen.

Es ist das erste Topspiel für den VfL Kaufering in dieser Saison der Fußball-Landesliga: Ab 18.30 Uhr ist am Freitagabend der Nachbar und Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen zu Gast. Angesichts der Konstellation könnte diese Partie durchaus für einen Rekord sorgen.