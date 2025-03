Fußball: Nachsitzen für den Aufstieg und gegen den Abstieg

Für die meisten Fußballteams endet die Saison im Kreis Zugspitze am 31. Mai. Einige Mannschaften müssen aber noch in der Relegation um den Auf- und Abstieg nachsitzen. Wie diese Zusatzschicht abläuft, gab Kreisspielleiter Heinz Eckl kürzlich bekannt. Die Relegation wird im Kreis mit Hin- und Rückspiel zwischen 3. und 9. Juni (Pfingstmontag) gespielt. Die erste Partie ist am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Der zweite und entscheidende Vergleich folgt dann am Feiertagswochenende am Freitag, Samstag, Sonntag oder Montag.

In den beiden Kreisligen spielen die beiden Zweitplatzierten um den Aufstieg in die Bezirksliga - aus dem Landkreis Landsberg dürfte davon kein Team am Start sein. Heimrecht im ersten Spiel hat dabei der Zweite aus der Kreisliga 1. Der Sieger aus diesem Duell spielt in einer zweiten Runde gegen einen weiteren Kreisligisten aus einem anderen Kreis des Bezirks Oberbayern um einen Platz in der Bezirksliga.

Von der Abstiegsrelegation sind in den beiden Kreisligen jeweils vier Mannschaften betroffen. Der Zehnte trifft dabei auf den 13. der anderen Liga. „Die beiden Tabellenzehnten dürfen dabei selbst entscheiden, durch eine schriftliche Meldung an mich, ob sie zuerst ein Heimspiel wollen oder auswärts antreten“, erklärt Eckl die diesjährige Besonderheit. Die Meldung muss unmittelbar nach dem letzten Spieltag (31. Mai) bis 19 Uhr abgegeben werden.

Die Kreisliga-Teams haben zuerst Heimrecht

Die Elften und Zwölften aus den beiden Kreisligen (KL) spielen in der Relegation gegen die jeweiligen Zweiten aus den vier Kreisklassen. Die Auslosung ergab dabei folgende Paarungen. Elfter KL1 gegen Zweiten KK2, Zwölfter KL1 gegen Zweiten KK 3, Elfter KL 2 gegen Zweiten KK1 und Zwölfter KL2 gegen Zweiten KK 4. Die Kreisligisten haben dabei zuerst Heimrecht.

Bei der Abstiegsrelegation aus der Kreisklasse (KK) läuft es analog ab. Die ausgelosten Paarungen schauen folgendermaßen aus: Elfter KK1 gegen Zweiten AK2, Zwölfter KK1 gegen Zweiten AK1, Elfter KK2 gegen Zweiten AK4, Zwölfter KK2 gegen Zweiten AK3, Elfter KK3 gegen Zweiten AK 5, Zwölfter KK3 gegen Zweiten AK6, Elfter KK 4 gegen Zweiten AK8 und Zwölfter KK4 gegen Zweiten AK7.