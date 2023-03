Fußball: Penzing und Eching holen sich die ersten Dreier

Plus Abstiegsrunde Kreisliga/Kreisklasse: Unterdießen und Utting gehen zum Auftakt leer aus. Prittriching freut sich zumindest über einen Punkt.

Ein tolles Auftaktspiel lieferte der FC Penzing zu Hause gegen Oberweikertshofen. Die Heimelf von Josef Scheiblegger zeigte sich über fast die gesamten 90 Minuten spielerisch überlegen und gewann souverän mit 5:2. „Nur zwischendrin hatten wir mal eine ganz kurze Schwächephase“, so der FCP-Trainer. In dieser mussten die Hausherren die beiden Gegentreffer hinnehmen. Der Sieg sei jedoch nicht gefährdet gewesen.

Unterdießen ging gegen Eichenau leer aus. Zwar erzielten die Hausherren durch einen Strafstoßtreffer nach einer Viertelstunde die Führung, diese währte jedoch nicht lange. Noch vor der Pause drückte Eichenau und drehte das Spiel. Unterdießen kam wieder stärker aus der Kabine und verkürzte auf 2:3. Durch individuelle Fehler der Gastgeber erhöhte Eichenau aber schließlich zum verdienten 4:2-Endstand.

Igling gibt das Spiel in Egenburg selbst aus der Hand

Auch für Utting gab es zu Hause gegen Mammendorf nichts zu holen. Nach einer Stunde lag Utting bereits vier Tore im Rückstand. Zwar konnte man sich bis zum Schluss noch auf ein 2:5 rankämpfen, für mehr reichte es aber nicht.

In der Kreisklasse gab Igling die Punkte im ersten Spiel in Egenburg selbst aus der Hand. „Die Gegentore sind eher aufgrund von eigenen Fehlern gefallen, als dass der Gegner die Chancen gut ausgespielt hätte“, lautet das Fazit des Iglinger Trainers Michael Stengelmair. Zweimal kamen die Gäste nach Rückstand zurück, verpassten dann aber die Chance zum Ausgleich. Stattdessen erhöhte Egenburg im direkten Gegenzug und für Igling war die Partie gelaufen. Ein weiterer Treffer der Gastgeber brachte den 5:2-Endstand.

Schondorf kassiert vor der Pause eine Rote Karte

Auch bei Schondorf hätte es –zumindest ergebnistechnisch –besser laufen können. Mit 1:4 musste sich der TSV in Hohenfurch geschlagen geben. Die Rote Karte für die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel erschwerte es den Schondorfern zusätzlich, den 0:2-Rückstand aus den ersten 45 Minuten aufzuholen. Trotzdem zeigte der TSV guten Kampfgeist und kann laut Trainer Eduard Schmalz mit seiner Leistung zufrieden sein.

Unglücklich gab Prittriching den Sieg in Wielenbach in den letzten Minuten aus der Hand. Nach überlegener Anfangsphase und verdientem Führungstreffer verpasste es der SVP, nach dem Seitenwechsel den Deckel draufzumachen. Die mangelnde Chancenverwertung der Gäste rächte sich in der Nachspielzeit: Wielenbach kam besser ins Spiel und schaffte noch den 1:1-Ausgleich.

Eching ging im Derby gegen Rott als verdienter Sieger vom Platz. Bereits in den ersten 45 Minuten hätte der Gastgeber mehr aus seinen Chancen machen müssen. So wurde es 20 Minuten vor Schluss noch mal hektisch: Nach einer vermeidbaren Roten Karte für die Echinger schaffte Rott noch den Anschlusstreffer zum 2:4. „Aber der Sieg macht auf jeden Fall Mut für die weitere Runde“, so Echings Trainer Christian Milisterfer.

Kinsau fährt mit einem Fan-Bus nach Benediktbeuern

Einen besseren Start hatte man sich beim SV Kinsau erhofft, war das Team von Trainer Christopher Resch doch mit einem Fanbus nach Benediktbeuern gefahren. Doch der SVK wurde vom körperbetonten Spiel der Gastgeber überrumpelt und schon nach einer guten halben Stunde war die Partie entschieden. Ausgerechnet nach der besten Kinsauer Chance fiel in der zweiten Halbzeit auch noch der Treffer der Heimelf zum 4:0-Sieg. (legg/lt/evsp/steng/lt/lt/lt/resc)

Penzing – Oberweikertsh. 5:2; Tore: 1:0 Sedlmair (31.), 2:0 Wille (44.), 3:0 Haag (48.), 3:1 Velikic (61.), 3:2 Borries (75.), 4:2 Wille (84., FE.), 5:2 Naseri (89.).

Unterdießen – Eichenau 2:4; Tore: 1:0 Negele (15.), 1:1 Haziri (36.), 1:2 Kemmer (42.), 1:3 Schliszio (47.), 2:3 Hirschvogel (64.); 2:4 Kohlhase (90.+4).

Utting – Mammendorf 2:5; Tore: 0:1 Eberle (13.), 0:2 Skoff (33.), 0:3 Eberle (41.), 0:4 Eberle (56.), 1:4 Lackner (65./ET), 1:5 Fried (86./FE), 2:5 Klingl (89.), Gelb-Rot: Gölitz (TSVU/ 83.).

Egenburg – Igling 5:2; Tore: 1:0 Berglmeir (9.), 1:1 Götzfried (18., FE.), 2:1 Berglmeir (25.), 3:1 Zech (49.), 3:2 Berger (86.), 4:2 Hainzinger (89.), 5:2 Berglmeir (90.+2).

Hohenfurch – Schondorf 4:1; Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Grimm (11., 44. und 70.), 3:1 Schmalz (79.), 4:1 Schönfelder (85.), Rot: Drexl (TSV, 42.).

Wielenbach – Prittriching 1:1; Tore: 0:1 Geiger (33.), 1:1 Weindel (90.+4)

Eching – Rott 4:2; 1:0 Schmelcher (26.), 2:0 Maier (51.), 3:0 Maier (69.), 3:1 Dusch (84./FE), 4:1 Bopp (92.), 4:2 Hofmann (94.).

Benediktb. – Kinsau 4:0; Tore: 1:0 Heinze (21.), 2:0 Ketterl (22.), 3:0 Geiger (38.), 4:0 Veicht (70.).