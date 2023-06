Fußball

18:17 Uhr

Fußball-Relegation: Jubel in Finning und Ernüchterung in Utting

Der TSV Finning hat es geschafft: In der Relegation gelingt der Aufstieg in die Kreisklasse.

Plus Der TSV Utting verspielt im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga seinen Vorsprung. Der TSV Finning behält die Nerven und steigt in die Kreisklasse auf.

Das war es mit der Fußball-Saison 2022/23 für die Teams aus dem Landkreis Landsberg. In der Relegation verspielt der TSV Utting den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga. Dafür wird der TSV Finning tatsächlich seinen Spitznamen los: Das Team von Trainer Armin Sanktjohanser schaffte den Aufstieg in die Kreisklasse. Entsprechend großer Jubel herrschte nach dem Abpfiff.

TSV Moorenweis - TSV Utting Mit einer 1:0-Führung aus dem Hinspiel waren die Uttinger ins Rückspiel in Moorenweis gegangen, dennoch hatte Trainer Peter Bootz die zweite Partie als ein „50-50-Spiel“ eingeschätzt. Tatsächlich war der Vorsprung zur Pause auch dahin: In der 43. Minute erzielte Moorenweis die Führung, mit der es in die Pause ging.

