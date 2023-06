Fußball

vor 5 Min.

Fußball-Relegation: Landkreis-Teams haben gute Karten für das Rückspiel

Plus Der TSV Utting startet mit einem Heimsieg in die Entscheidungsspiele zur Fußball-Kreisliga. In der Relegation zur Kreisklasse sticht der Joker des TSV Finning.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Bleibt der TSV Utting in der Fußball-Kreisliga und gelingt dem TSV Finning endlich der Aufstieg in die Kreisklasse? Am Donnerstagabend stand für beide Mannschaften das erste Relegationsspiel an – und besonders Utting dürfte mit dem Ergebnis zufrieden sein. Aber auch Finning hat sich eine passable Ausgangssituation für das entscheidende Rückspiel erkämpft.

TSV Utting - TSV Moorenweis Von Beginn an war es ein munteres Spiel, das sich die beiden Teams lieferten. Dabei gab es auch auf beiden Seiten einige Torabschlüsse, bis endlich der erste Treffer fiel, mussten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer aber etwas gedulden. In der 38. Minute gelang dem TSV Utting nach einer Ecke das 1:0 durch Fabian Klingl. Der perfekte Zeitpunkt, denn mit dieser Führung ging es auch in die Kabine.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen