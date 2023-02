Fußball: So darf es beim TSV Landsberg gerne weitergehen

Plus Fußball-Bayernligist TSV Landsberg fährt in der Vorbereitung gegen Donaustauf den nächsten deutlichen Sieg ein. Vor den Landsbergern liegt eine harte Woche.

Der TSV Landsberg eilt in der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Fußball-Bayernliga von einem Sieg zum nächsten. Gegen den SV Donaustauf, Vierter der Bayernliga Nord, fahren die Landsberger wieder einen deutlichen Erfolg ein. Dennoch ist Spielertrainer Mike Hutterer nicht ganz zufrieden.