19:33 Uhr

Fußball: Trainer von Jahn Landsberg lobt seine Spieler

Plus Die FT Jahn Landsberg gewinnt den Test in Breitbrunn deutlich. Der Trainer ist zufrieden und das schönste Tor fällt nach 20 Sekunden.

Von Christian Mühlhause

Bei Jahn Landsberg läuft nach dem Aufstieg nun die Vorbereitung auf die Fußballsaison in der Bezirksliga. Im Test gegen SF Breitbrunn, die in der Kreisklasse antreten, überzeugte die Mannschaft. Trainer Armin Sanktjohanser sprach danach gegenüber unserer Redaktion von einem „gelungenen Abend“. Das schönste Tor der Partie fiel bereits nach 20 Sekunden, am Ende waren es insgesamt acht.

Jahn Landsberg kombiniert nach Anstoß und trifft

Nach dem Anstoß kombinierte Jahn Landsberg schnell und Ferat Morina zog vom linken Eck des Strafraums ab und schoss den Ball in den Winkel. In der 18. Minute erhöhte dann Dominik Bäumel auf 2:0. Einfach machten es die Hausherren den Lechstädtern aber nicht. „Sie haben esin der ersten Halbzeit gut gemacht“, sprach Jahns Trainer dem Gegner ein Lob aus. Breitbrunn kam in der 30. Minute sogar zum Anschlusstreffer, sodass es nur mit 1:2 in die Kabine ging aus Sicht der Sportfreunde. „Wir hatten auch noch einen Latten- und Pfostentreffer und weitere gute Chance, antwortet Sanktjohanser auf die Frage, ob die erste Hälfte angesichts des Ergebnisses relativ ausgeglichen gewesen sei.

